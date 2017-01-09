В Днепре два автомобиля провалились под лед
Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.
Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.
В Днепре два автомобиля провалились под лед, сообщает «УНН».
Согласно сообщению, чрезвычайное происшествие произошло в районе улицы Набережной Заводской.
«По неизвестным причинам два автомобиля Renault Logan и Volkswagen попали на лед р. Днепр и провалились на глубину 70 см», — отмечается в сообщении.
Подразделения ГУ ГосЧС области вытащили автомобили на берег.
Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.
Ранее сообщалось, что под лед на Днепре провалился автомобиль в Черкасской области. Водитель машины успел спастись.