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12:39 (мск), источник: 112.ua

В Днепре два автомобиля провалились под лед

Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Источник: 112.ua

В Днепре два автомобиля провалились под лед, сообщает «УНН».

Согласно сообщению, чрезвычайное происшествие произошло в районе улицы Набережной Заводской.

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«По неизвестным причинам два автомобиля Renault Logan и Volkswagen попали на лед р. Днепр и провалились на глубину 70 см», — отмечается в сообщении.

Подразделения ГУ ГосЧС области вытащили автомобили на берег.

Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Ранее сообщалось, что под лед на Днепре провалился автомобиль в Черкасской области. Водитель машины успел спастись.

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