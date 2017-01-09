В Днепре два автомобиля провалились под лед, сообщает «УНН».

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«По неизвестным причинам два автомобиля Renault Logan и Volkswagen попали на лед р. Днепр и провалились на глубину 70 см», — отмечается в сообщении.

Подразделения ГУ ГосЧС области вытащили автомобили на берег.

Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Ранее сообщалось, что под лед на Днепре провалился автомобиль в Черкасской области. Водитель машины успел спастись.