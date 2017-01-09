Замерзавшие в степи мать и ребенок спасены в СКО

8 января в СКО 33-летняя жительница села Нагорное Тайыншинского района Венера Великанова и ее семилетний сын заблудились в степи. Мать и ребенок направлялись к автотрассе неподалеку от села, но из-за сильной метели сбились с пути. Проплутав с сыном некоторое время, Великанова позвонила в полицию.

«Я поняла, что сын стал замерзать, его стало трясти. Я взяла его на руки, пронесла где-то километр, но поняла, что сама не справлюсь», — цитирует женщину пресс-служба ДВД СКО.



На поиски заблудившихся выехали полицейские на шести вездеходах, спасатели и местные охотники на снегоходах. Поиски продолжались почти четыре часа. Около 22 часов мать и сын были найдены на проселочной дороге.

«Они лежали в снегу. Мать обняла ребенка. Мальчик находился уже в бессознательном состоянии. Мы быстро разместили их на снегоходе», — рассказывает подполковник полиции Петр Мартынюк.

Женщина и ребенок были доставлены в районную больницу. Мальчика поместили в реанимационное отделение, но 9 января врачи уже перевели его в общую палату. Жизнь пострадавших вне опасности.