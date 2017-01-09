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14:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске задержали двух мужчин, которые убили 72-летнюю женщину

В Иркутске задержали двух мужчин, которые в феврале 2016 года убили 72-летнюю женщину в Ленинском округе.

Как 9 января 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, задержанные мужчины 48 и 49 лет ранее были судимы за имущественные преступления.

По версии следствия, 15 февраля подозреваемые под видом сотрудников коммунальной службы совершили разбойное нападение на пенсионерку. Мужчины обманным путем проникли в квартиру потерпевшей, где нанесли ей телесные повреждения, от которых женщина потеряла сознание. В это время злоумышленники похитили деньги и ювелирные изделия, принадлежащие потерпевшей. Ущерб от преступных действий составил около 100 тысяч рублей. Когда женщина пришла в сознание, подозреваемые задушили бабушку и скрылись с места преступления.

В настоящее время мужчины задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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