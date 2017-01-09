На Урале передано в суд дело об убийстве иностранки из-за валюты

— По версии следствия соучастники, имея непогашенные долги, договорились совершить разбойное нападение и убийство ранее знакомой им 49-летней гражданки Вьетнама, которая неофициально занималась обменом валюты, — сообщила представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. — Предложив ей крупную сделку по обмену, они заманили иностранку в свой автомобиль, задушили, а затем сожгли труп на городской свалке.

Куш разбойников составил 28 тысяч долларов, за которые они впоследствии выручили 1,8 миллиона рублей. Установлено, что деньги они потратили на погашение банковских кредитов, личных долгов, а также на покупку автомобиля ВАЗ-2110.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд. На имущество обвиняемых в обеспечение исковых требований родственников погибшей на сумму в два миллиона рублей еще во время следствия был наложен арест.