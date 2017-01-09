Более 50 человек обратились в медучреждения Нижегородской области с обморожением за новогодние праздники

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве здравоохранения Нижегородской области, за период с 31 декабря по 8 января в больницы и поликлиники региона с уличными травмами обратились 126 человек, из них 24 человека — дети.

Кроме этого, в медучреждения поступили обращений по поводу холодовых травм от 56 человек. Из них пять человек были госпитализированы. Еще два человека обратились в больницы Нижегородской области с жалобами по поводу падения наростов льда, госпитализированных среди них нет.