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15:50 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: На парковке в Калининграде мужчина попрыгал на крыше «Пежо»

Полиция подозревает жителя Калининграда в повреждении легкового автомобиля.

Источник: Калининград.Ru

Мужчина пришёл на стоянку на улице Ялтинской, залез на припаркованный «Пежо» и стал на нём прыгать. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Ущерб от действий злоумышленника оценили в 125 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего жителя города. Он не смог пояснить полицейским мотивы своего поступка.

В отношении калининградца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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