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13:07 (мск), источник: РИА Новости

Следствие просит продлить домашний арест Улюкаева

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следствие просит продлить до 15 апреля срок домашнего ареста бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Источник: РИА Новости
В суд поступило ходатайство следствия о продлении обвиняемому Улюкаеву меры пресечения в виде домашнего ареста.
Юнона ЦареваПресс-секретарь Басманного суда Москвы

По ее словам, суд рассмотрит ходатайство во вторник в 10.30.

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Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября, в тот же день суд постановил поместить его под домашний арест до 15 января, а президент Владимир Путин уволил с поста министра в связи с утратой доверия.

Обвинение Улюкаеву предъявлено по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере).

Экс-министру грозит до 15 лет тюрьмы.

Комментарии
6
Екатерина Компаниец
Вся его беда-он слишком много знал.
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Сергей Саморуков
Интересненький момент .Все , кто мешает Роснефти (т.е. Сечину ) оказываются под следствием . Вспомните главу "Система" Евтушенкова . А как отжали у него кусок , так и простили . Да и ЮКОС можно вспомнить ... Кстати Улюкаева , Путин уволил "за потерю доверия" , а ведь суда-то на тот момент не было и ,следовательно , вина не была доказана . Значит ЗАРАНЕЕ знал , что вердикт будет Виновен ? Прям чудо чудное ...хотя чудо с освобождением Васильевой и невиновностью Сердюкова тоже весьма впечатляющее . Страна такая...и опять же "скрепы".
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Vladimir
АБ, вы где запятую поставите, интересно? ))
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