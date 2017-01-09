Следствие просит продлить домашний арест Улюкаева

В суд поступило ходатайство следствия о продлении обвиняемому Улюкаеву меры пресечения в виде домашнего ареста.

По ее словам, суд рассмотрит ходатайство во вторник в 10.30.

Суд арестовал дом и земли Улюкаева по делу о взятке

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября, в тот же день суд постановил поместить его под домашний арест до 15 января, а президент Владимир Путин уволил с поста министра в связи с утратой доверия.

Обвинение Улюкаеву предъявлено по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере).