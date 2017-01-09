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13:19 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловский СК проверит шестиклассника, который переломал ребра родной матери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января, ИА УралПолит.Ru. Сотрудниками следственных органов организована проверка после того, как школьник в Екатеринбурге зверски изувечил свою мать.

По предварительным данным, 2 января в квартире по улице Таежной 13-летний подросток жестоко избил 51-летнюю мать. Несколько дней женщина находилась дома, никуда не сообщая о случившемся, но 7 января, когда ее самочувствие ухудшилось, она была вынуждена вызвать скорую помощь. С тупой травмой живота и переломом ребер пострадавшая была срочно госпитализирована в одну из городских больниц.

В настоящее время следователями проводится опрос родственников семьи и их соседей. Пострадавшая женщина будет опрошена после того, как это станет возможным. Ее сын, состоящий на учете у психиатра, также доставлен в больницу, отметили в СУ СКР по Свердловской области.

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