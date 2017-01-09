Голодный омич в шлепках отобрал у пенсионерки продукты

Сегодня утром 60-летняя жительница Октябрьского округа позвонила в полицию из своей квартиры по улицы 3-ая Кордная. Омичка рассказала, что ранним утром, около 6 часов, направлялась домой из магазина. В нескольких метрах из магазина незнакомый молодой человек выхватил сумку, в которой лежали деньги, мобильный телефон и только что купленные продукты. Полученный ущерб женщина оценила в 4 530 рублей.

Пенсионерка не очень хорошо разглядела похитителя продуктов: все еще было темно. Однако женщина запомнила, что парень был молодым, светловолосым, одетым в темную куртку и брюки, а на ногах у него, несмотря на январский холод, были шлепки.

Преступление раскрыли менее, чем за час. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также кинолог полка ППС Алексей Сысоев и его немецкая овчарка Контра. Служебная собака сразу же взяла след и привела полицейских к общежитию на улице 5-ая Кордная.

В одной из комнат силовики обнаружили веселую компанию из трех парней, распивающих алкоголь и поедающих похищенные продукты. Пенсионерка узнала купленную еду, а среди трех ребят — похитителя.

19-летнего парня будут судить за грабеж — ему грозит до 4 лет лишения свободы. Юноша еще до совершеннолетия привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.