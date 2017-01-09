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14:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском зоопарке из-за эпидемии уничтожили 176 птиц

Из них девять занесены в Красную книгу.

В Воронежском зоопарке имени Попова из-за эпидемии уничтожили 176 птиц, сообщил корреспонденту руководитель регионального управления ветеринарии Семен Першин в понедельник, 9 января. Лабораторные исследования подтвердили, что в зоопарке произошла вспышка птичьего гриппа.

По словам Першина, сотрудники зоопарка обратились в ветеринарную службу города 4 января, когда погибли 11 птиц — лебедь-шипун, декоративные курицы и другие. Специалисты взяли пробы, и 9 января исследование подтвердило наличие в них вируса птичьего гриппа (А-H6N8).

— Согласно действующему законодательству, птицы подлежат уничтожению. Эвтаназию провели в два этапа, сейчас в зоопарке начались чистка помещений и их дезинфекция. Карантинные мероприятия займут около трех недель, на это время зоопарк работать не будет. Источник вируса пока неизвестен, ведется расследование, — рассказал Семен Першин.

Среди уничтоженных птиц оказались девять краснокнижных — филин, орел-могильник, орлан-белохвост и другие.

Контекст

Зоопарк имени Попова закрылся в четверг, 5 января. Работу приостановили «по техническим причинам», сообщается на официальном сайте зоопарка. Однако потом стало известно, что причиной решения стала массовая гибель птиц, причиной которой стала быстро распространяющаяся инфекция. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Птичий грипп или классическая чума птиц — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти. Один из штаммов вируса — H7N9 — опасен для человека. Из-за вспышки H7N9 в Китае в 2013 году скончались 175 человек. Другой штамм H5N1 тоже способен передаваться людям. С 1997 до 2005 года зарегистрировали 112 случаев заболевания у людей. Умерли 64 человека.

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