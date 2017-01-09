В Воронежском зоопарке из-за эпидемии уничтожили 176 птиц
Из них девять занесены в Красную книгу.
Из них девять занесены в Красную книгу.
В Воронежском зоопарке имени Попова
По словам Першина, сотрудники зоопарка обратились в ветеринарную службу города 4 января, когда погибли 11 птиц —
— Согласно действующему законодательству, птицы подлежат уничтожению. Эвтаназию провели в два этапа, сейчас в зоопарке начались чистка помещений и их дезинфекция. Карантинные мероприятия займут около трех недель, на это время зоопарк работать не будет. Источник вируса пока неизвестен, ведется расследование, — рассказал Семен Першин.
Среди уничтоженных птиц оказались девять краснокнижных — филин,
Контекст
Зоопарк имени Попова закрылся в четверг, 5 января. Работу приостановили «по техническим причинам», сообщается на официальном сайте зоопарка. Однако потом стало известно, что причиной решения стала массовая гибель птиц, причиной которой стала быстро распространяющаяся инфекция. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.
Птичий грипп или классическая чума птиц — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти. Один из штаммов вируса — H7N9 — опасен для человека.