Авария с маршруткой в Бресте: пострадали 2 пассажира

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Два пассажира маршрутного такси пострадали в результате аварии в Бресте — в микроавтобус врезался легковой автомобиль, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 6 января около 16:35 на пересечении улиц Московской и Советской Конституции областного центра.

«По предварительной информации, 44-летний брестчанин, управляя автомобилем Peugeot 406, допустил столкновение с автомобилем маршрутного такси Mercedes», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в момент аварии микроавтобус поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пассажиры маршрутки — две жительницы Бреста (22 и 45 лет) — получили ранения и были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.