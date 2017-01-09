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13:23 (мск), источник: Sputnik.by

Авария с маршруткой в Бресте: пострадали 2 пассажира

В момент аварии микроавтобус поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Два пассажира маршрутного такси пострадали в результате аварии в Бресте — в микроавтобус врезался легковой автомобиль, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 6 января около 16:35 на пересечении улиц Московской и Советской Конституции областного центра.

«По предварительной информации, 44-летний брестчанин, управляя автомобилем Peugeot 406, допустил столкновение с автомобилем маршрутного такси Mercedes», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в момент аварии микроавтобус поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пассажиры маршрутки — две жительницы Бреста (22 и 45 лет) — получили ранения и были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.

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