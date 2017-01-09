В магазине покупатель и охранник подрались из-за банки пива

Как рассказал покупатель Максим Литвинов, охранник набросился на него из-за бутылки пива. У потерпевшего сломан нос, подбит глаз, на теле также были зафиксированы гематомы. При этом сотрудники охраны говорят о другом. По их словам, первым в драку полез покупатель.

«Молодой человек зашел в магазин в алкогольном опьянении в 23:02, пытался заставить, чтобы ему продали пиво, хотя его продажа уже была запрещена», — рассказал мужчина.

Он отметил, что охранникам пришлось отобрать у пьяного мужчины пиво и поставить его обратно в холодильник. Однако нетрезвый покупатель продолжил требовать, чтобы ему продали алкоголь, в результате он разбил банку о кассу.

Правоохранители выясняют, кто был инициатором драки на основе данных камер видеонаблюдения.