В магазине покупатель и охранник подрались из-за банки пива
В Москве покупатель подрался с охранником одного из супермаркетов, передает Vesti.ru. Потасовка произошла вечером 7 января.
В Москве покупатель подрался с охранником одного из супермаркетов, передает Vesti.ru. Потасовка произошла вечером 7 января.
Как рассказал покупатель Максим Литвинов, охранник набросился на него
«Молодой человек зашел в магазин в алкогольном опьянении в 23:02, пытался заставить, чтобы ему продали пиво, хотя его продажа уже была запрещена», — рассказал мужчина.
Он отметил, что охранникам пришлось отобрать у пьяного мужчины пиво и поставить его обратно в холодильник. Однако нетрезвый покупатель продолжил требовать, чтобы ему продали алкоголь, в результате он разбил банку о кассу.
Правоохранители выясняют, кто был инициатором драки на основе данных камер видеонаблюдения.