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15:11 (мск), источник: Publika.md

В магазине покупатель и охранник подрались из-за банки пива

В Москве покупатель подрался с охранником одного из супермаркетов, передает Vesti.ru. Потасовка произошла вечером 7 января.

Источник: Publika.md

Как рассказал покупатель Максим Литвинов, охранник набросился на него из-за бутылки пива. У потерпевшего сломан нос, подбит глаз, на теле также были зафиксированы гематомы. При этом сотрудники охраны говорят о другом. По их словам, первым в драку полез покупатель.

«Молодой человек зашел в магазин в алкогольном опьянении в 23:02, пытался заставить, чтобы ему продали пиво, хотя его продажа уже была запрещена», — рассказал мужчина.

Он отметил, что охранникам пришлось отобрать у пьяного мужчины пиво и поставить его обратно в холодильник. Однако нетрезвый покупатель продолжил требовать, чтобы ему продали алкоголь, в результате он разбил банку о кассу.

Правоохранители выясняют, кто был инициатором драки на основе данных камер видеонаблюдения.

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