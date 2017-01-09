Горячей водой затопило центр Кокшетау, сообщает Tengrinews.kz. В редакцию портала обратились жители Кокшетау, сообщившие о коммунальном ЧП. По словам местных жителей, в городе горячей водой затопило пять улиц.

«На машине невозможно проехать, автобусы застревают. Улицы Ауельбекова, Кенесары, Жениса, Ауэзова полностью затоплены. По пострадавшим информации нет. Единственное, что машины все свои откапывают. По этой улице еще находится филиал “АТФ-банка”. Люди не могут выйти из него», — сообщили жители Кокшетау.

Как отметили местные жители, аварию пока не начали устранять.

«Аварийных машин пока не видно. Никто еще не подъехал. Прорыв произошел рядом с университетом имени Шокана Валиханова, на пересечении улиц Женис и Кенесары», — сообщил житель Кокшетау.