Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Папы наше всё: типы отцов
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности
Почерк ребенка: на что обратить внимание?
Подростка убило током при катании с горки
Сына президента нашли мертвым в его квартире
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Очень красивое имя": фанаты узнали, как зовут сына Собчак
Фото Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13:17 (мск), источник: Tengrinews

Режиссера Талгада Жаныбекова не отпустили под залог

Режиссер Талгад Жаныбеков проведет в следственном изоляторе два месяца.

Источник: Tengrinews

Алматинский городской суд рассмотрел жалобу режиссера Талгада Жаныбекова об изменении меры пресечения с содержания под стражей на залог, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Защита Талгада Жаныбекова просила апелляционную инстанцию освободить режиссера под залог земельного участка. Алматинский городской суд не удовлетворил ходатайство и отказал в изменении меры пресечения. Таким образом, подозреваемый останется под стражей до 28 февраля 2017 года. Санкцию на арест режиссера выдал медеуский районный суд 29 декабря 2016 года. Его подозревают в присвоении или растрате вверенного чужого имущества. Ранее, по словам его адвоката, Жаныбеков находился под подпиской о невыезде. Талгад Жаныбеков задержан правоохранительными органами в свой день рождения, 28 декабря. Он считает задержание незаконным и объявил сухую голодовку. Спустя три дня, как отметил его адвокат, он по просьбе родных прекратил голодовку.

Читайте также
Глава ЕНПФ взят под стражу на два месяца

Талгад Жаныбеков является режиссером фильма «Феникс», вокруг которого возник скандал. По данным Антикоррупционной службы, АО «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма в ТОО Т. К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS было перечислено 79 миллионов тенге. Из них 69 миллионов тенге якобы были похищены генеральным продюсером картины Тунгышбаем Жаманкуловым через ТОО Т. К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS, в котором он являлся учредителем. Позже Жаманкулов признал свою вину. 16 ноября Жаманкулов вернул шесть миллионов тенге.

По словам главы председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Кайрата Кожамжарова, артист обещал выплатить долг перед «Казахфильмом». Еще двое фигурантов этого уголовного дела находятся под стражей: бывший управляющий директор по экономике и финансам АО «Казахфильм» Гаухар Искакова и исполнительный продюсер фильма Наталья Юдина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На дефицит учебников на казахском языке пожаловались сенаторам
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
ПФР назвал срок получения пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублей
Асад заявил о готовности к переговорам с оппозицией в Астане
Следствие просит продлить домашний арест Улюкаева
Серверы ЕК более 100 раз подверглись кибератакам в 2016 году
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
МАЗ-541 — мегаседан из СССР Советское — значит, лучшее! К этому известному лозунгу можно прибавить — и большое. Очень большое
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
От Питта до Портман: все звезды на «Золотом глобусе 2017» Брэд Питт срывает овации, «Ла-Ла Ленд» получает шесть призов, Мэрил Стрип выступает против Трампа — в Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
В Крыму заработает программа доступной ипотеки
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности Певица поразила нарядом на фестивале Григория Лепса «Рождество на Роза Хутор».
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь