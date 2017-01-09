Режиссера Талгада Жаныбекова не отпустили под залог

Защита Талгада Жаныбекова просила апелляционную инстанцию освободить режиссера под залог земельного участка. Алматинский городской суд не удовлетворил ходатайство и отказал в изменении меры пресечения. Таким образом, подозреваемый останется под стражей до 28 февраля 2017 года. Санкцию на арест режиссера выдал медеуский районный суд 29 декабря 2016 года. Его подозревают в присвоении или растрате вверенного чужого имущества. Ранее, по словам его адвоката, Жаныбеков находился под подпиской о невыезде. Талгад Жаныбеков задержан правоохранительными органами в свой день рождения, 28 декабря. Он считает задержание незаконным и объявил сухую голодовку. Спустя три дня, как отметил его адвокат, он по просьбе родных прекратил голодовку.

Талгад Жаныбеков является режиссером фильма «Феникс», вокруг которого возник скандал. По данным Антикоррупционной службы, АО «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма в ТОО Т. К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS было перечислено 79 миллионов тенге. Из них 69 миллионов тенге якобы были похищены генеральным продюсером картины Тунгышбаем Жаманкуловым через ТОО Т. К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS, в котором он являлся учредителем. Позже Жаманкулов признал свою вину. 16 ноября Жаманкулов вернул шесть миллионов тенге.

По словам главы председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Кайрата Кожамжарова, артист обещал выплатить долг перед «Казахфильмом». Еще двое фигурантов этого уголовного дела находятся под стражей: бывший управляющий директор по экономике и финансам АО «Казахфильм» Гаухар Искакова и исполнительный продюсер фильма Наталья Юдина.