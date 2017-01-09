В Екатеринбурге грабители прострелили голову охраннику ювелирного магазина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге вооруженные налетчики во время ограбления ювелирного магазина серьезно ранили сотрудника охранной службы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге вооруженные налетчики во время ограбления ювелирного магазина серьезно ранили сотрудника охранной службы.
Как сообщили очевидцы случившегося, вечером 8 января возле ювелирного магазина «Золотой берег» было замечено скопление сотрудников правоохранительных органов, а также карета скорой помощи, которая срочно госпитализировала жертву нападения грабителей. Факт происшествия подтвердил УралПолит.Ru официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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