В Екатеринбурге грабители прострелили голову охраннику ювелирного магазина

Как сообщили очевидцы случившегося, вечером 8 января возле ювелирного магазина «Золотой берег» было замечено скопление сотрудников правоохранительных органов, а также карета скорой помощи, которая срочно госпитализировала жертву нападения грабителей. Факт происшествия подтвердил УралПолит.Ru официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Большое количество сотрудников отдела полиции № 11 в данном микрорайоне были связаны с дерзким вооруженным налетом на местный ломбард. В 17:35 двое злоумышленников в медицинских масках ворвались в помещение. Женщине- продавцу 1971 года рождения брызнули из газового баллончика в лицо и дали команду лежать. В мужчину-охранника 1975 года рождения произвели несколько выстрелов предположительно из травматического оружия. Ранение оказалось крайне серьезным, мужчину доставили в медицинское учреждение, где в оперативном порядке прооперировали. Врачи делают всё возможное, чтобы сохранить мужчине жизнь, на данный момент он находится в коме. Добычей налетчиков стали золотые ювелирные изделия на сумму порядка одного миллиона рублей. Злоумышленники в спешке бросали награбленное в большую клетчатую сумку и скрылись с места происшествия», — пояснил Валерий Горелых.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вооруженный разбой». На причастность к преступлению сыщиками отрабатываются лица, склонные к такого рода противоправным деяниям, а также ранее судимые за аналогичные преступления. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.