В Омске уволен инспектор ДПС за ДТП, в котором пострадали двое детей

ОМСК, 9 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Инспектор ДПС в Омске уволен за пьяное ДТП, в котором пострадали двое детей, сообщила пресс-служба областного Управления МВД.

«Инспектор ДПС, который находился за рулем с признаками опьянения, уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Служебная проверка в отношении его непосредственных руководителей продолжается», — говорится в сообщении.

ДТП с участием двух автомобилей произошло 3 января на дороге Тюмень — Омск. Инспектор ДПС, который находился за рулем автомобиля Toyota RAV 4, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем — Hyundai Solaris. Пассажиры Hyundai, два мальчика 2005 и 2008 годов рождения, были доставлены в больницу.