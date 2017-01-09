Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Как избавиться от апатии и войти в рабочий ритм
Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений США
Папы наше всё: типы отцов
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Земляне увидят столкновение двух звезд
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
1135-летие герцогини Кембриджской
13События недели в фотографиях
14:47 (мск), источник: ТАСС

В Омске уволен инспектор ДПС за ДТП, в котором пострадали двое детей

Сотрудник полиции находился за рулем с признаками опьянения.

ОМСК, 9 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Инспектор ДПС в Омске уволен за пьяное ДТП, в котором пострадали двое детей, сообщила пресс-служба областного Управления МВД.

«Инспектор ДПС, который находился за рулем с признаками опьянения, уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Служебная проверка в отношении его непосредственных руководителей продолжается», — говорится в сообщении.

ДТП с участием двух автомобилей произошло 3 января на дороге Тюмень — Омск. Инспектор ДПС, который находился за рулем автомобиля Toyota RAV 4, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем — Hyundai Solaris. Пассажиры Hyundai, два мальчика 2005 и 2008 годов рождения, были доставлены в больницу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков назвал публикацию доклада США о хакерских атаках "любительски эмоциональной"
Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках
ПФР назвал срок получения пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублей
Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт
Следствие просит продлить домашний арест Улюкаева
Серверы ЕК более 100 раз подверглись кибератакам в 2016 году
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
МАЗ-541 — мегаседан из СССР Советское — значит, лучшее! К этому известному лозунгу можно прибавить — и большое. Очень большое
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
От Питта до Портман: все звезды на «Золотом глобусе 2017» Брэд Питт срывает овации, «Ла-Ла Ленд» получает шесть призов, Мэрил Стрип выступает против Трампа — в Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности Певица поразила нарядом на фестивале Григория Лепса «Рождество на Роза Хутор».
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь