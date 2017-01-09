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15:42 (мск), источник: Вести Иркутск

Подозреваемого в ограблении иркутского офиса «Быстрозайма» задержали в Братске

Нападение на отделение случилось ещё перед новогодними праздниками.

На съёмках камер наблюдения видно: прикрывая лицо чёрной маской, мужчина входит в офис, направляет на кассира пистолет и требует отдать всю наличность, а после скрывается. По кадрам полицейские и составили ориентировку на грабителя. Его выследили и задержали в северном городе — за 700 километров от места преступления. Сейчас на мужчину завели уголовное дело. За разбой ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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