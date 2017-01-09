Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Украина обратилась к членам ООН с призывом, касающимся России
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности
Почерк ребенка: на что обратить внимание?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
"Очень красивое имя": фанаты узнали, как зовут сына Собчак
Фото Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13:53 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В столице Урала судят чемпиона мира по парапланеризму

В столице Урала судят чемпиона мира по парапланеризму.

Источник: Вести - Екатеринбург

По версии обвинения, Кирилл Екимов совершал платные полеты с клиентами на самодельном паралёте, имеющим дефекты.

«Максимальный вес в полёте на крыло 230 кг, в связи с чем расчетная нагрузка на крыло не соответствует допустимой взлётной массе летательного аппарата, перегруз составляет 9,7%, что может привести к отрыву строп, парашюта, крыла и падению на землю», — пояснила старший помощник Свердловского транспортного прокурора Светлана Курченко.

По версии следствия, в паралёте имелась трещина в креплении, и у летального аппарата не было государственного сертификата. Несмотря на это, Кирилл Екимов осуществлял экскурсионные полеты за деньги в декабре 2015 года.

Сейчас подсудимому предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг потребителям, не отвечающим требованиям безопасности и угрожающим жизни и здоровью людей».

Ему грозит до двух лет лишения свободы или штраф в размере до 300 тысяч рублей. Кирилл Екимов вину не признал.

«Имею несколько разработок, которые являются уникальными в мире, которые позволяют добиваться спортивных достижений. Думать и предполагать, что это опасно и критично — просто абсурдно, тем более что согласно свидетельству, которые имеются в деле, я являюсь экспертом, то есть специалистом, который все это делает в соответствии со всеми требованиями, которые предусмотрены законодательством», — сказал подсудимый Кирилл Екимов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться
Знаменитый актер признался, что в детстве его изнасиловал дедушка
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
ПФР назвал срок получения пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублей
Асад заявил о готовности к переговорам с оппозицией в Астане
Следствие просит продлить домашний арест Улюкаева
Серверы ЕК более 100 раз подверглись кибератакам в 2016 году
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
МАЗ-541 — мегаседан из СССР Советское — значит, лучшее! К этому известному лозунгу можно прибавить — и большое. Очень большое
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
От Питта до Портман: все звезды на «Золотом глобусе 2017» Брэд Питт срывает овации, «Ла-Ла Ленд» получает шесть призов, Мэрил Стрип выступает против Трампа — в Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности Певица поразила нарядом на фестивале Григория Лепса «Рождество на Роза Хутор».
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь