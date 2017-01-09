В столице Урала судят чемпиона мира по парапланеризму.

По версии обвинения, Кирилл Екимов совершал платные полеты с клиентами на самодельном паралёте, имеющим дефекты.

«Максимальный вес в полёте на крыло 230 кг, в связи с чем расчетная нагрузка на крыло не соответствует допустимой взлётной массе летательного аппарата, перегруз составляет 9,7%, что может привести к отрыву строп, парашюта, крыла и падению на землю», — пояснила старший помощник Свердловского транспортного прокурора Светлана Курченко.

По версии следствия, в паралёте имелась трещина в креплении, и у летального аппарата не было государственного сертификата. Несмотря на это, Кирилл Екимов осуществлял экскурсионные полеты за деньги в декабре 2015 года.

Сейчас подсудимому предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг потребителям, не отвечающим требованиям безопасности и угрожающим жизни и здоровью людей».

Ему грозит до двух лет лишения свободы или штраф в размере до 300 тысяч рублей. Кирилл Екимов вину не признал.

«Имею несколько разработок, которые являются уникальными в мире, которые позволяют добиваться спортивных достижений. Думать и предполагать, что это опасно и критично — просто абсурдно, тем более что согласно свидетельству, которые имеются в деле, я являюсь экспертом, то есть специалистом, который все это делает в соответствии со всеми требованиями, которые предусмотрены законодательством», — сказал подсудимый Кирилл Екимов.