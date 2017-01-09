Полиция ищет в Уфе парней, которые избили битами жильцов дома на субботнике
В Уфе МВД по РБ начало искать черную «Ладу Гранта», опознанную избитыми накануне жителями дома Комсомольская, 107, рассказали в министерстве.
В Уфе МВД по РБ начало искать черную «Ладу Гранта», опознанную избитыми накануне жителями дома Комсомольская, 107, рассказали в министерстве.
Напомним, 8 января около 14.40 произошла массовая драка. По словам очевидца драки, Руслана Габитова, сотрудники управляющей компании чистили двор от снега, а жители дома вышли, чтобы убирать свои автомобили до окончания очистки двора. Один из жильцов дома находился во дворе и контролировал въезжающие во двор авто, когда к нему подъехала черная «Гранта» с госномерами С079ТТ102.
В ответ на то, что проезд закрыт, «Гранта» сбила мужчину, после этого из машины вышли молодые люди и стали избивать пострадавшего. За него заступились остальные жильцы и напали на парней из «Гранты». В результате выяснилось, что одному из пострадавших нападающие нанесли серьезную травму головы.
«По данному факту проводится проверка, данный автомобиль находится в розыске. По окончанию проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в полиции.