Омский облсуд лишил Гамбурга предпоследнего шанса на освобождение

Перед Новым Годом, 30 декабря, президиум Омского областного суда отклонил сразу две кассационные жалобы на приговор бывшему вице-губернатору Юрию Гамбургу. Приговор Центрального районного суда остался в силе: Гамбург остался в исправительной колонии № 8.

Обжаловать решение апелляционной инстанции и райсуда пытались одновременно и обвинение, и защита. Адвокаты требовали полностью оправдать Гамбурга, прокуроры — снизить ему срок заключения до четырёх лет.

Как рассказал Om1.ru адвокат Юрия Гамбурга Олег Любушкин, они с подзащитным не собираются сдаваться и готовы дойти до конца — обжаловать приговор в Верховном Суде РФ. Правда, пока подготовить жалобу нет возможности. Для этого защитникам нужно ознакомиться с мотивами отказа в кассации, а необходимые документы им пришлют из Омского облсуда только через два дня.

Юрий Гамбург был приговорён к пяти с половиной годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Два с половиной года из этого срока он уже отсидел, причём два года — в следственном изоляторе.