Полиция Уфы ищет 18-летнего Никиту Ожегова

Известно, что вечером 25 декабря прошлого года он вышел с неизвестным мужчиной из такси марки «Лада Ларгус» на остановке д. Нимитлярово. Транспорт ехал из Уфы в Красную Горку.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие, нос прямой, губы пухлые. Имеется родинка над губой. Был одет в болоньевую куртку в темно-синюю клетку, вязаную черную шапку, синие джинсы, черные с белыми полосками кроссовки. При себе имел матерчатую черную сумку.