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13:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Полиция Уфы ищет 18-летнего Никиту Ожегова

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Отдел полиции № 8 Управления МВД России по Уфе ищет 18-летнего Никиту Ожегова. Молодой человек проживает в микрорайоне Сипайлово.

Известно, что вечером 25 декабря прошлого года он вышел с неизвестным мужчиной из такси марки «Лада Ларгус» на остановке д. Нимитлярово. Транспорт ехал из Уфы в Красную Горку.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие, нос прямой, губы пухлые. Имеется родинка над губой. Был одет в болоньевую куртку в темно-синюю клетку, вязаную черную шапку, синие джинсы, черные с белыми полосками кроссовки. При себе имел матерчатую черную сумку.

Источник: Башинформ

«Если вы обладаете информацией о местонахождении Никиты Ожегова, просим вас позвонить в дежурную часть Отдела полиции № 8 УМВД России по городу Уфе: (347) 236−78−66», — обратились к горожанам в ведомстве.

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