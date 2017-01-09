Полиция Уфы ищет 18-летнего Никиту Ожегова
УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Отдел полиции № 8 Управления МВД России по Уфе ищет 18-летнего Никиту Ожегова. Молодой человек проживает в микрорайоне Сипайлово.
УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Отдел полиции № 8 Управления МВД России по Уфе ищет 18-летнего Никиту Ожегова. Молодой человек проживает в микрорайоне Сипайлово.
Известно, что вечером 25 декабря прошлого года он вышел с неизвестным мужчиной из такси марки «Лада Ларгус» на остановке д. Нимитлярово. Транспорт ехал из Уфы в Красную Горку.
Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие, нос прямой, губы пухлые. Имеется родинка над губой. Был одет в болоньевую куртку в
«Если вы обладаете информацией о местонахождении Никиты Ожегова, просим вас позвонить в дежурную часть Отдела полиции № 8 УМВД России по городу Уфе: (347) 236−78−66», — обратились к горожанам в ведомстве.