В Бердске после 500-миллионного ремонта горел ДК «Родина»

Как сообщает местное издание «Свидетель» со ссылкой на старшего дознавателя отдела надзорной деятельности Леонида Савицкого, пожар в ДК «Родина» был потушен к 16 часам — горела костюмерная.

По словам директора «Родины» Людмилы Чуркиной, сгорела старая мастерская площадью около 6 квадратных метров. Там хранились старые вещи и костюмы. Новые костюмы находились в другом помещении за железной дверью.

Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.