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14:33 (мск), источник: VN.RU

В Бердске после 500-миллионного ремонта горел ДК «Родина»

Сегодня в районе обеда в Бердске произошел пожар в известном Дворце культуры «Родина», на капитальный ремонт которого было потрачено более 430 миллионов рублей из областного бюджета. Отреставрированное здание заработало всего несколько месяцев назад.

Как сообщает местное издание «Свидетель» со ссылкой на старшего дознавателя отдела надзорной деятельности Леонида Савицкого, пожар в ДК «Родина» был потушен к 16 часам — горела костюмерная.

По словам директора «Родины» Людмилы Чуркиной, сгорела старая мастерская площадью около 6 квадратных метров. Там хранились старые вещи и костюмы. Новые костюмы находились в другом помещении за железной дверью.

Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

Напомним, в сентябре 2016 года в ДК «Родина» завершилась масштабная реконструкция. Общий объем финансовых вливаний составил около 430 миллионов рублей. Дворец принял первых посетителей 2 сентября 2016 года, за день до 300-летия Бердска. От старого здания «Родины» остались только стены — остальные элементы были полностью заменены. Кроме того, привели в порядок прилегающую к «Родине» территорию и восстановили фонтан. Средства на капитальный ремонт поступали из областного бюджета последние четыре года.

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