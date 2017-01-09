В Бердске после 500-миллионного ремонта горел ДК «Родина»

Как сообщает местное издание «Свидетель» со ссылкой на старшего дознавателя отдела надзорной деятельности Леонида Савицкого, пожар в ДК «Родина» был потушен к 16 часам — горела костюмерная.
По словам директора «Родины» Людмилы Чуркиной, сгорела старая мастерская площадью около 6 квадратных метров. Там хранились старые вещи и костюмы. Новые костюмы находились в другом помещении за железной дверью.
Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
Напомним, в сентябре 2016 года в ДК «Родина» завершилась масштабная реконструкция. Общий объем финансовых вливаний составил около 430 миллионов рублей. Дворец принял первых посетителей 2 сентября 2016 года, за день до 300-летия Бердска. От старого здания «Родины» остались только стены — остальные элементы были полностью заменены. Кроме того, привели в порядок прилегающую к «Родине» территорию и восстановили фонтан. Средства на капитальный ремонт поступали из областного бюджета последние четыре года.