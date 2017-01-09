В Новосибирской области 6 раз незаконно продали «Боярышник»

Сотрудники полиции установили 6 фактов незаконной реализации спиртосодержащего продукта «Боярышник» в предновогодние дни.

Из оборота изъяли 60 литров спиртосдержащего товара, сообщил глава ГУ МВД РФ по Новосибирской области на пресс-конференции 9 января. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу. Специалисты экспертно- криминалистического центра ГУ МВД решат, содержатся ли в ней компоненты, опасные для жизни и здоровья потребителей.

Всего с 22 декабря сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 75 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.