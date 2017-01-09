В Новосибирской области 6 раз незаконно продали «Боярышник»
Продукт изъяли и направили на экспертизу.
Продукт изъяли и направили на экспертизу.
Сотрудники полиции установили 6 фактов незаконной реализации спиртосодержащего продукта «Боярышник» в предновогодние дни.
Из оборота изъяли 60 литров спиртосдержащего товара, сообщил глава ГУ МВД РФ по Новосибирской области на
Всего с 22 декабря сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 75 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.