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14:28 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области 6 раз незаконно продали «Боярышник»

Продукт изъяли и направили на экспертизу.

Сотрудники полиции установили 6 фактов незаконной реализации спиртосодержащего продукта «Боярышник» в предновогодние дни.

Из оборота изъяли 60 литров спиртосдержащего товара, сообщил глава ГУ МВД РФ по Новосибирской области на пресс-конференции 9 января. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу. Специалисты экспертно- криминалистического центра ГУ МВД решат, содержатся ли в ней компоненты, опасные для жизни и здоровья потребителей.

Всего с 22 декабря сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 75 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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