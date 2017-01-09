В Прикамье родственники должницы чуть не сняли колёса с арестованной машины
За транспортным средством пришли судебные приставы.
За транспортным средством пришли судебные приставы.
Жительница Прикамья едва не сняла с машины колёса, чтобы её не забрали приставы. Как рассказали в
Однако платить по счетам женщина не стала, и суд принял решение взыскать транспортное средство в пользу долга.
Судебные приставы вместе с представителем банка отправились к месту жительства должницы. Женщина не стала чинить препятствий представителям УФССП, но её родственники решили не отдавать автомобиль «без боя» и решили снять с него колёса.
Однако затея не удалась — ведь ранее должница никогда не сталкивалась даже с заменой колеса. Гражданка решила не препятствовать исполнению решения суда.
В итоге транспортное средство было передано взыскателю на хранение.