В Прикамье родственники должницы чуть не сняли колёса с арестованной машины

Жительница Прикамья едва не сняла с машины колёса, чтобы её не забрали приставы. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, жительница Чернушинского района решила подарить машину дочери. Транспортное средство она купила в кредит.

Однако платить по счетам женщина не стала, и суд принял решение взыскать транспортное средство в пользу долга.

Судебные приставы вместе с представителем банка отправились к месту жительства должницы. Женщина не стала чинить препятствий представителям УФССП, но её родственники решили не отдавать автомобиль «без боя» и решили снять с него колёса.

Однако затея не удалась — ведь ранее должница никогда не сталкивалась даже с заменой колеса. Гражданка решила не препятствовать исполнению решения суда.

В итоге транспортное средство было передано взыскателю на хранение.