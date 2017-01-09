Похититель монастырских драгоценностей дарил их знакомым на Новый Год

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области, совместно с коллегами из Отдела МВД России по Серафимовичскому району, задержали подозреваемого в краже, совершенной в женском монастыре. Ночью 20 декабря 2016 года неизвестный через подсобные помещение проник в церковную лавку Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского женского монастыря и похитил лотки с ювелирными украшениями и денежные средства.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель, который трудился подсобным рабочим в монастыре и знал о наличии ценностей и месторасположении систем безопасности.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, задержали подозреваемого в Ростовской области, где он скрывался от полицейских у своих знакомых. Часть золотых изделий он успел раздарить им в качестве новогодних подарков.

Подозреваемый арестован. В соответствии с действующим законодательством ему может грозить наказание до шести лет лишения свободы.