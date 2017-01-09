Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Стало известно об экстренной госпитализации народного артиста РФ
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Земляне увидят столкновение двух звезд
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
"Очень красивое имя": фанаты узнали, как зовут сына Собчак
Фото Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
14:19 (мск), источник: РИАЦ

Похититель монастырских драгоценностей дарил их знакомым на Новый Год

Полицейские Серафимовичского района задержали подозреваемого в краже из монастыря.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области, совместно с коллегами из Отдела МВД России по Серафимовичскому району, задержали подозреваемого в краже, совершенной в женском монастыре. Ночью 20 декабря 2016 года неизвестный через подсобные помещение проник в церковную лавку Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского женского монастыря и похитил лотки с ювелирными украшениями и денежные средства.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель, который трудился подсобным рабочим в монастыре и знал о наличии ценностей и месторасположении систем безопасности.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, задержали подозреваемого в Ростовской области, где он скрывался от полицейских у своих знакомых. Часть золотых изделий он успел раздарить им в качестве новогодних подарков.

Подозреваемый арестован. В соответствии с действующим законодательством ему может грозить наказание до шести лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Похититель монастырских драгоценностей дарил их знакомым на Новый Год
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
ПФР назвал срок получения пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублей
Асад заявил о готовности к переговорам с оппозицией в Астане
Следствие просит продлить домашний арест Улюкаева
Серверы ЕК более 100 раз подверглись кибератакам в 2016 году
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
МАЗ-541 — мегаседан из СССР Советское — значит, лучшее! К этому известному лозунгу можно прибавить — и большое. Очень большое
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
От Питта до Портман: все звезды на «Золотом глобусе 2017» Брэд Питт срывает овации, «Ла-Ла Ленд» получает шесть призов, Мэрил Стрип выступает против Трампа — в Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности Певица поразила нарядом на фестивале Григория Лепса «Рождество на Роза Хутор».
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь