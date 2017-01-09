Похититель монастырских драгоценностей дарил их знакомым на Новый Год
Полицейские Серафимовичского района задержали подозреваемого в краже из монастыря.
Полицейские Серафимовичского района задержали подозреваемого в краже из монастыря.
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области, совместно с коллегами из Отдела МВД России по Серафимовичскому району, задержали подозреваемого в краже, совершенной в женском монастыре. Ночью 20 декабря 2016 года неизвестный через подсобные помещение проник в церковную лавку
В результате проведения комплекса
Как рассказали в
Подозреваемый арестован. В соответствии с действующим законодательством ему может грозить наказание до шести лет лишения свободы.