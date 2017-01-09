В Омске собака по кличке Контра настигла злоумышленников

60-летняя жительница Октябрьского округа города Омска обратилась в полицию по номеру 02 со стационарного телефона из своей квартиры по ул. 3 Кордной. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Омской области. Мобильное средство связи, а также деньги и только что приобретенные в магазине продукты питания у неё отобрал злоумышленник, вырвав сумку за несколько метров до подъезда. Ущерб составил 4 530 рублей.

Пенсионерка смогла назвать приметы злоумышленника. Подозреваемого задержали через 40 минут после совершения преступления — в общежитии по ул. 5 Кордной. К этому адресу следственно-оперативную группу привели кинолог полка ППС Алексей Сысоев и его немецкая овчарка Контра, безошибочно взяв след с места преступления.

В одной из комнат распивала спиртные напитки компания из трех молодых мужчин, одного из которых потерпевшая опознала. Узнала и похищенные продукты, они были разложены на столе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание за открытое хищение чужого имущества составляет 4 года лишения свободы. Подозреваемому 19 лет, до достижения возраста совершеннолетия привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.