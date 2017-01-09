«Башавтотранс» рассказал о судьбе попавших в плен автобуса пассажиров

Как сообщила ProUfu.ru сотрудник пресс-службы Анна Леонова, причиной происшествия стали сильный боковой ветер и гололед. Именно из-за этого в районе Толбазов автобус снесло в кювет.

В пресс-службе также отметили, что передняя и средняя дверь были заблокированы снегом, именно поэтому пассажиры оказались в плену у автобуса. Сообщается, что все это время работал двигатель, потому в салоне было тепло, и никто от холода не пострадал.

Анна Леонова также рассказала, что звонок от водителя в диспетчерскую поступил в 8:45 утра. Совместно с службами МЧС на место происшествия была вызвана спецтехника «Башавтодор». В 9:55 пассажиры были благополучно спасены и отправлены далее по маршруту в Оренбург.

Тем не менее, очевидцы происшествия сообщают, что помощи им пришлось ждать значительно дольше: «Прошло почти четыре часа. Ни автобуса, ни скорой, ни полиции, ни МЧС — нет ничего. Лишь один трактор и дорожная служба, которые сделать не могут ничего. В Оренбурге в прошлом году также замерзали люди и также не было помощи…».