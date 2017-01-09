«Башавтотранс» рассказал о судьбе попавших в плен автобуса пассажиров
В «Башавтотрансе» прокомментировали ЧП с автобусом на трассе
В «Башавтотрансе» прокомментировали ЧП с автобусом на трассе
Как сообщила ProUfu.ru сотрудник
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Анна Леонова также рассказала, что звонок от водителя в диспетчерскую поступил в 8:45 утра. Совместно с службами МЧС на место происшествия была вызвана спецтехника «Башавтодор». В 9:55 пассажиры были благополучно спасены и отправлены далее по маршруту в Оренбург.
Тем не менее, очевидцы происшествия сообщают, что помощи им пришлось ждать значительно дольше: «Прошло почти четыре часа. Ни автобуса, ни скорой, ни полиции, ни МЧС — нет ничего. Лишь один трактор и дорожная служба, которые сделать не могут ничего. В Оренбурге в прошлом году также замерзали люди и также не было помощи…».
Напомним, происшествие случилось 8 января на трассе