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14:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстанцы и граждане Северной Кореи устроили массовую драку

Бытовой конфликт после выпитой бутылки шампанского перерос в побоище.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 9 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Двое жителей Высокогорского района РТ в один из дней новогодних праздников избили пятерых граждан Северной Кореи, работающих на территории Татарстана. Бытовая ссора после выпитой бутылки шампанского переросла в массовую драку, рассказал замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по РТ полковник полиции Фяргат Мухаметзянов.

«Двое жителей Высокогорского района пришли к рабочим из Северной Кореи, все они работают в Татарстане на законных основаниях. Они находились на рабочем месте. Местные жители принесли с собой бутылку шампанского, угостили корейцев. После этого на бытовой почве у них возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой пятеро корейцев избили одного местного жителя, нанесли побои. После этого наш местный житель пригласил своих друзей, в отместку поколотили их (граждан Северной Кореи — прим. Т. -и.). В итоге один человек оказался в больнице, другие отделались небольшими травмами, обильными синяками. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело, все участники установлены, ведется следствие», — подчеркнул Фяргат Мухаметзянов.

Этот инцидент стал единственной массовой дракой, зафиксированной в республике в дни новогодних каникул.

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