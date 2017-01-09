В Екатеринбурге автомобилисты заблокировали школу для детей с ДЦП
Родители взывают к чиновникам.
Родители взывают к чиновникам.
Екатеринбургские автомобилисты заблокировали подъезд к школе «Эверест» на Цвиллинга, предназначенной для детей с ДЦП.
Горожане, работающие или проживающие поблизости, паркуют свои машины вдоль проезжей части, в результате дорога превращается в однополосную. На ней нельзя не то что остановиться, а элементарно разъехаться.
Как рассказала «Уралинформбюро» одна из родительниц Надежда Шемятихина, руководство учебного заведения уже отсылало письма и в ГИБДД города, и в администрацию района, однако ответов до сих пор нет.
«Уралинформбюро» направило официальный запрос на имя главы администрации города Александра Якоба.