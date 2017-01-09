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15:03 (мск), источник: dostup1.ru

Уборщица психбольницы зарезала свою тетю на 5-й день новогодней пьянки в Миассе

Женщина сказала соседям, что пенсионерка заболела и ей нужна скорая.

Жительница Миасса (Челябинская область) арестована за убийство своей 65-летней родственницы — женщины поссорились на пятый день распития спиртного в новогодние праздники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в квартире одного из домов по улице Революции в Миассе, где проживали пенсионерка и ее 49-летняя племянница. Женщины начали праздновать Новый год 31 декабря, активно распивая спиртное. На пятый день, 4 января, между дамами стали возникать противоречия. В ходе очередной ссоры младшая взяла нож и дважды воткнула его родственнице в живот, от чего та скончалась. Пытаясь исправить ситуацию, горожанка пошла к соседям, сообщила, что ее пожилая родственница заболела, и попросила вызвать скорую.

«Прибывшие на место медики констатировали смерть пенсионерки, заметив у нее ножевые ранения. Ее племянница была задержана сотрудниками полиции. Свою вину она признала. Рассказала, что тетя спровоцировала ее тем, что оскорбляла. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, она арестована», — рассказал руководитель СО по Миассу СУ СКР по региону Анатолий Селиверстов.

Известно, что злоумышленница работала уборщицей в психбольнице. Соседи характеризуют ее отрицательно, как скандальную и злоупотребляющую спиртным личность. В ходе следствия ей будет проведена психиатрическая экспертиза.

Ольга Плеханова.

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