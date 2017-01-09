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17:55 (мск), источник: ЮГА.ру

В двух районах Кубани объявили карантин по птичьему гриппу

В Апшеронском и Темрюкском районах Краснодарского края установили карантин в связи со вспышками птичьего гриппа.

Источник: ЮГА.ру

Соответствующие постановления опубликованы на сайте краевой администрации. В Апшеронском районе очагом объявили биологический пруд водоканала. Угрожаемой зоной стала территория на 5 км от эпизоотического очага, включая Хадыженск и станицу Кабардинскую. В Темрюкском районе карантин объявили на берегу северной части Динского залива Запорожского сельского поселения, угрожаемой зоной стала территория в 5 км от залива, в том числе поселки Батарейка и Ильич.

На карантинную территорию закрыли доступ посторонним лицам и транспорту, из очага заболевания прекратили вывоз птицы и продуктов птицеводства. Допущенный в эпизоотический очаг транспорт дезинфицируют на въезде и выезде.

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