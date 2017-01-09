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15:47 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Дзержинске задержан молодой человек за убийство соседа своей бабушки

Женщина пожаловалась внуку на шумного соседа, и тот избил его до смерти.

22-летний молодой человек задержан за убийство соседа своей бабушки, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 1 января злоумышленник находился в гостях у бабушки в доме на улице Молодежной. Пенсионерка пожаловалась ему на плохое поведение ее соседа и молодой человек решил с ним разобраться. Встретив 49-летнего мужчину в коридоре, подозреваемый жестоко избил его, в результате пострадавший скончался.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленник задержан.

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