В Дзержинске задержан молодой человек за убийство соседа своей бабушки

22-летний молодой человек задержан за убийство соседа своей бабушки, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 1 января злоумышленник находился в гостях у бабушки в доме на улице Молодежной. Пенсионерка пожаловалась ему на плохое поведение ее соседа и молодой человек решил с ним разобраться. Встретив 49-летнего мужчину в коридоре, подозреваемый жестоко избил его, в результате пострадавший скончался.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленник задержан.