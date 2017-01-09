Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В Южной Корее изобрели мороженое от похмелья
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Почерк ребенка: на что обратить внимание?
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности
Почерк ребенка: на что обратить внимание?
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Трамп высмеял освещение каналами США ответа РФ на санкции – СМИ
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
14Рождество Христово в городах России
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
15:33 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Магнитогорске поймали убийцу

Труп женщины нашли в подъезде.

Магнитогорская полиция по горячим следам раскрыла убийство.

Трагедия случилась накануне, 8 января, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В подъезде одного из домов в Ленинском районе города обнаружили труп 41-летней женщины. На теле нашли следы насильственной смерти. Предполагаемого убийцу удалось разыскать оперативно.

«По подозрению в совершении данного преступления был задержан неработающий, ранее судимый мужчина 1986 года рождения», — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет заключения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках
ПФР назвал срок получения пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублей
Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт
Следствие просит продлить домашний арест Улюкаева
Серверы ЕК более 100 раз подверглись кибератакам в 2016 году
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
МАЗ-541 — мегаседан из СССР Советское — значит, лучшее! К этому известному лозунгу можно прибавить — и большое. Очень большое
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
От Питта до Портман: все звезды на «Золотом глобусе 2017» Брэд Питт срывает овации, «Ла-Ла Ленд» получает шесть призов, Мэрил Стрип выступает против Трампа — в Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности Певица поразила нарядом на фестивале Григория Лепса «Рождество на Роза Хутор».
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь