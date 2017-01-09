В Магнитогорске поймали убийцу

Магнитогорская полиция по горячим следам раскрыла убийство.

Трагедия случилась накануне, 8 января, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В подъезде одного из домов в Ленинском районе города обнаружили труп 41-летней женщины. На теле нашли следы насильственной смерти. Предполагаемого убийцу удалось разыскать оперативно.

«По подозрению в совершении данного преступления был задержан неработающий, ранее судимый мужчина 1986 года рождения», — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет заключения.