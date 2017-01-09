В Чистополе сотрудницу банка осудят за хищение 2,6 млн рублей

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Бывший начальник отдела продаж чистопольского отделения одного из банков 38-летняя Любовь Катаева обвиняется в совершении преступлений по статьям «Мошенничество в сфере кредитования» и «Подделка официального документа», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



По версии следствия, в июле 2013 года Катаева для незаконного получения ипотечного кредита изготовила, а затем предоставила в банк фиктивные документы. В них она указала заведомо ложные сведения, в том числе об объекте недвижимости, который она якобы планировала приобрести на заемные средства. При этом полученные более 2,6 млн рублей женщина присвоила.



Катаева свою вину признала. В целях обеспечения гражданского иска на имущество супруга Катаевой — два автобуса — судом наложен арест. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое направлено в Чистопольский городской суд.