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17:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Чистополе сотрудницу банка осудят за хищение 2,6 млн рублей

Для незаконного получения ипотечного кредита обвиняемая изготовила, а затем предоставила в банк фиктивные документы.

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Бывший начальник отдела продаж чистопольского отделения одного из банков 38-летняя Любовь Катаева обвиняется в совершении преступлений по статьям «Мошенничество в сфере кредитования» и «Подделка официального документа», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, в июле 2013 года Катаева для незаконного получения ипотечного кредита изготовила, а затем предоставила в банк фиктивные документы. В них она указала заведомо ложные сведения, в том числе об объекте недвижимости, который она якобы планировала приобрести на заемные средства. При этом полученные более 2,6 млн рублей женщина присвоила.

Катаева свою вину признала. В целях обеспечения гражданского иска на имущество супруга Катаевой — два автобуса — судом наложен арест. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое направлено в Чистопольский городской суд.

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