Молодого самарца задержали по подозрению в серии автокраж
В Самаре 20-летнего безработного местного жителя подозревают в серии автокраж. Об этом сообщает
В Самаре 20-летнего безработного местного жителя подозревают в серии автокраж. Об этом сообщает
В конце ноября 2016 г. во дворе дома на ул. Демократической злоумышленник вскрыл капот «семерки» и похитил из него аккумулятор. 20-летний владелец машины обратился за помощью к правоохранителям.
Через три дня аналогичный случай произошел в том же районе на ул.
Во время расследования полицейские предположили, что кражи совершил один человек. Подозреваемого задержали.
Кроме того, правоохранители считают, что молодой человек причастен к еще одной аналогичной краже. Преступление было совершено на парковке у дома на ул.
По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела.