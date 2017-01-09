Мужчина обнаружен мертвым в ванной комнате в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Как сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области, 8 января 2017 года в доме по ул. Гайдара (Автозаводский район, Нижний Новгород) в ванной комнате без признаков жизни был обнаружен 31-летний мужчина.

Следователями было установлено, что 8 января 2017 года в дневное время мужчина принимал ванну, а на кухне в это время была включена принудительная вытяжка.

При осмотре тела погибшего следователи не обнаружили видимых телесных повреждений и для установления причин смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Известно, что дом, в котором произошла трагедия, оснащен газовым оборудованием. Следователи не исключают, что именно из-за неправильной работы оборудования мужчина отравился угарным газом.