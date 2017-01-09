Мужчина обнаружен мертвым в ванной комнате в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Следователи не обнаружили видимых телесных повреждений и для установления причин смерти назначили
Следователи не обнаружили видимых телесных повреждений и для установления причин смерти назначили
Как сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области, 8 января 2017 года в доме по ул. Гайдара (Автозаводский район, Нижний Новгород) в ванной комнате без признаков жизни был обнаружен 31-летний мужчина.
Следователями было установлено, что 8 января 2017 года в дневное время мужчина принимал ванну, а на кухне в это время была включена принудительная вытяжка.
При осмотре тела погибшего следователи не обнаружили видимых телесных повреждений и для установления причин смерти назначили
Известно, что дом, в котором произошла трагедия, оснащен газовым оборудованием. Следователи не исключают, что именно
Напомним, что пять случаев отравления угарным газом было зарегистрировано в Нижегородской области