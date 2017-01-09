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16:54 (мск), источник: БЕЛТА

Молоковоз оказался в кювете после столкновения в Гродненском районе

9 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молоковоз оказался в кювете в Гродненском районе после столкновения с легковым автомобилем, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло около половины девятого утра вблизи деревни Лозы Гродненского района на 119-м километре автодороги Р41 Слоним — граница с Литвой. Грузовой автомобиль и «Фольксваген» двигались навстречу друг другу, в какой-то момент произошло столкновение легкового автомобиля с задней частью тягача. После этого молоковоз оказался в кювете, содержимое цистерны частично вытекло. Сильно повреждена передняя часть «Фольксвагена».

В больницу пришлось доставить водителя молоковоза, но позже его отпустили домой. Водитель и пассажиры второго автомобиля серьезных травм не получили. «Действия участников ДТП до столкновения изучаются, виновник будет установлен в результате проверки», — пояснили в ГАИ.

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