Молоковоз оказался в кювете после столкновения в Гродненском районе

ДТП произошло около половины девятого утра вблизи деревни Лозы Гродненского района на 119-м километре автодороги Р41 Слоним — граница с Литвой. Грузовой автомобиль и «Фольксваген» двигались навстречу друг другу, в какой-то момент произошло столкновение легкового автомобиля с задней частью тягача. После этого молоковоз оказался в кювете, содержимое цистерны частично вытекло. Сильно повреждена передняя часть «Фольксвагена».

В больницу пришлось доставить водителя молоковоза, но позже его отпустили домой. Водитель и пассажиры второго автомобиля серьезных травм не получили. «Действия участников ДТП до столкновения изучаются, виновник будет установлен в результате проверки», — пояснили в ГАИ.