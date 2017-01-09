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16:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемых в нападении на супермаркет задержали в Ростове

Троих подозреваемых в нападении на супермаркет задержали правоохранители в Ростове.

Как сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии, в полицию поступила информация о том, что трое неизвестных в масках вошли в один из сетевых супермаркетов в Октябрьском районе, угрожая пистолетом работникам, похитили 300 тыс. рублей и скрылись.

Бойцы СОБР совместно с оперативниками угрозыска «по горячим следам» задержали по подозрению в нападении на магазин троих жителей Советского района, двое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за грабеж.

Похищенное изъято. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

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