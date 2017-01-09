Подозреваемых в нападении на супермаркет задержали в Ростове
Троих подозреваемых в нападении на супермаркет задержали правоохранители в Ростове.
Троих подозреваемых в нападении на супермаркет задержали правоохранители в Ростове.
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Бойцы СОБР совместно с оперативниками угрозыска «по горячим следам» задержали по подозрению в нападении на магазин троих жителей Советского района, двое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за грабеж.
Похищенное изъято. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).