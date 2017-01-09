В Анапе задержаны похитители платежных терминалов

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей станицы Гостагаевской в момент, когда они пытались вскрыть электронное платежное устройство неподалеку от места его хищения.

Установлено, что ранее один из задержанных вскрыл платежный терминал в Анапе и похитил 35 000 рублей. Об этом он рассказал своим знакомым, после чего они решили таким же путем похитить деньги в станице Анапской.

Возбуждено уголовное дело.