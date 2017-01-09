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17:49 (мск), источник: Югополис

В Анапе задержаны похитители платежных терминалов

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, накануне в станице Анапской был похищен платежный терминал, принадлежавший одному из индивидуальных предпринимателей города.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей станицы Гостагаевской в момент, когда они пытались вскрыть электронное платежное устройство неподалеку от места его хищения.

Установлено, что ранее один из задержанных вскрыл платежный терминал в Анапе и похитил 35 000 рублей. Об этом он рассказал своим знакомым, после чего они решили таким же путем похитить деньги в станице Анапской.

Возбуждено уголовное дело.

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