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15:41 (мск), источник: 112.ua

В Киеве произошел пожар в квартире жилой девятиэтажки

Жительница квартиры, женщина 1938 года рождения, не пострадала.

Источник: 112.ua

В Дарницком районе Киева произошел пожар в одной из квартир на 5-м этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Вербицкого, 8. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение об инциденте спасатели получили в 18:14 8 января.

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«На место происшествия немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделения столичной службы спасения 101. Пожарные выяснили, что пожар произошел в комнате и сразу же подали воду на тушение. В 19:11 пожар был ликвидирован, спасатели не допустили распространения огня в другие помещения. К тушению пожара привлекалось 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 21 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Жительница квартиры, женщина 1938 года рождения, не пострадала. Она рассказала, что на некоторое время вышла из комнаты, а когда вернулась, все уже было охвачено густым дымом. Сильное задымление наблюдалось и в самом подъезде. Во время пожара на безопасное расстояние было выведено 8 жильцов дома.

Причины возгорания устанавливаются.

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