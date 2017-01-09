В Киеве произошел пожар в квартире жилой девятиэтажки

В Дарницком районе Киева произошел пожар в одной из квартир на 5-м этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Вербицкого, 8. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«На место происшествия немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделения столичной службы спасения 101. Пожарные выяснили, что пожар произошел в комнате и сразу же подали воду на тушение. В 19:11 пожар был ликвидирован, спасатели не допустили распространения огня в другие помещения. К тушению пожара привлекалось 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 21 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Жительница квартиры, женщина 1938 года рождения, не пострадала. Она рассказала, что на некоторое время вышла из комнаты, а когда вернулась, все уже было охвачено густым дымом. Сильное задымление наблюдалось и в самом подъезде. Во время пожара на безопасное расстояние было выведено 8 жильцов дома.

Причины возгорания устанавливаются.