В Киеве произошел пожар в квартире жилой девятиэтажки
Жительница квартиры, женщина 1938 года рождения, не пострадала.
Жительница квартиры, женщина 1938 года рождения, не пострадала.
В Дарницком районе Киева произошел пожар в одной из квартир на 5-м этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Вербицкого, 8. Об этом сообщили в
Сообщение об инциденте спасатели получили в 18:14 8 января.
«На место происшествия немедленно прибыли
Жительница квартиры, женщина 1938 года рождения, не пострадала. Она рассказала, что на некоторое время вышла из комнаты, а когда вернулась, все уже было охвачено густым дымом. Сильное задымление наблюдалось и в самом подъезде. Во время пожара на безопасное расстояние было выведено 8 жильцов дома.
Причины возгорания устанавливаются.