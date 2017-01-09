15-летний школьник вспорол живот старшему брату в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января, ИА УралПолит.Ru. Сотрудниками правоохранительных органов Екатеринбурга проводится проверка по факту причинения ножевого ранения местному жителю.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января, ИА УралПолит.Ru. Сотрудниками правоохранительных органов Екатеринбурга проводится проверка по факту причинения ножевого ранения местному жителю.
В ночь на 9 января в одну из больниц Екатеринбурга с проникающим ранением живота был доставлен 22-летний молодой человек. Установлено, что напал на пострадавшего его 15-летний брат, который пытался разрешить возникший накануне конфликт при помощи ножа.
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В настоящее время подросток задержан. Следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия.