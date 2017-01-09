15-летний школьник вспорол живот старшему брату в Екатеринбурге

В ночь на 9 января в одну из больниц Екатеринбурга с проникающим ранением живота был доставлен 22-летний молодой человек. Установлено, что напал на пострадавшего его 15-летний брат, который пытался разрешить возникший накануне конфликт при помощи ножа.

«Мать воспитывает сыновей одна, не всегда справляется. В тот день она попросила старшего сына позаниматься воспитанием младшего ребенка, так как он плохо себя вел и куда-то дел свой мобильный телефон. Младший сын неадекватно среагировал и покалечил своего брата. Брат госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ “Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”. А сам школьник с 2014 года состоит на учёте в полиции за общественно опасные деяния. Сыщики намеревались даже поместить его в учебное учреждение закрытого типа, однако этого сделать не получилось, так как у подростка были медицинские противопоказания по состоянию здоровья», — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящее время подросток задержан. Следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия.