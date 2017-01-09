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17:12 (мск), источник: Pro Город Самара

Пропавшую неделю назад тольяттинскую школьницу нашли в Самаре

Тольяттинские полицейские разыскали пропавшую неделю назад 14-летнюю девушку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, в прошлый понедельник, 2 января, девочка ушла из дома в Центральном районе Тольятти и не вернулась. На розыск подростка был ориентирован весь личный состав отдела полиции № 24 по городу Тольятти. Полицейские установили и опросили друзей и родственников пропавшей, отрабатывались возможные места её нахождения.

Спустя неделю место нахождения девушки было установлено. Она находилась у знакомых в Самаре. В настоящее время вместе с родителями девушка находится дома. По данным инспекторов ПДН, в отношении нее никаких противоправных действий не совершалось. По факту произошедшего полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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