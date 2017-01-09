Пропавшую неделю назад тольяттинскую школьницу нашли в Самаре

Напомним, в прошлый понедельник, 2 января, девочка ушла из дома в Центральном районе Тольятти и не вернулась. На розыск подростка был ориентирован весь личный состав отдела полиции № 24 по городу Тольятти. Полицейские установили и опросили друзей и родственников пропавшей, отрабатывались возможные места её нахождения.

Спустя неделю место нахождения девушки было установлено. Она находилась у знакомых в Самаре. В настоящее время вместе с родителями девушка находится дома. По данным инспекторов ПДН, в отношении нее никаких противоправных действий не совершалось. По факту произошедшего полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.