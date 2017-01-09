В Алматы осудили хакеров, укравших 155 миллионов тенге с банковского счета
Осужденные на суде не признали свою вину.
Осужденные на суде не признали свою вину.
В Жетысуском районном суде № 2 города Алматы огласили приговор обвиняемым в хищении 155 миллионов тенге с помощью взлома компьютера, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Приговором суда Александр Митин и Руслан Хусаинов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 части 4 пункта 3 УК РК (“Тайного хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере”. — Прим. автора), и по данной статье им назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила
По материалам органов уголовного преследования, в апреле 2015 года осужденные посредством системы