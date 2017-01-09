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15:43 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы осудили хакеров, укравших 155 миллионов тенге с банковского счета

Осужденные на суде не признали свою вину.

Источник: Tengrinews

В Жетысуском районном суде № 2 города Алматы огласили приговор обвиняемым в хищении 155 миллионов тенге с помощью взлома компьютера, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Приговором суда Александр Митин и Руслан Хусаинов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 части 4 пункта 3 УК РК (“Тайного хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере”. — Прим. автора), и по данной статье им назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила пресс-служба суда № 2 Жетысуского района города Алматы.

По материалам органов уголовного преследования, в апреле 2015 года осужденные посредством системы интернет-банкинга, с использованием специальной электронной программы, путем удаленного доступа взломали пароли доступа к банковскому счету частной компании и перечислили деньги в размере 155 миллионов тенге в ранее созданную ими ТОО. Об этом ранее сообщали в Алматинском городском суде. На главном судебном разбирательстве Митин и Хусаинов вину не признали. Они находятся под стражей. Приговор суда не вступил в силу и подлежит обжалованию в апелляционной инстанции.

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