В Алматы осудили хакеров, укравших 155 миллионов тенге с банковского счета

В Жетысуском районном суде № 2 города Алматы огласили приговор обвиняемым в хищении 155 миллионов тенге с помощью взлома компьютера, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Приговором суда Александр Митин и Руслан Хусаинов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 части 4 пункта 3 УК РК (“Тайного хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере”. — Прим. автора), и по данной статье им назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила пресс-служба суда № 2 Жетысуского района города Алматы.