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16:01 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура на Урале проверяет, почему «скорая» не выехала на вызов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв — РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура в Свердловской области проводит проверку информации о том, что скорая помощь не выехала на вызов к молодому человеку, который якобы чуть не погиб, сообщила РИА Новости в понедельник представитель областного надзорного ведомства.

Источник: РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что молодой человек попытался вызвать «скорую», когда почувствовал себя плохо, но та не приехала, и он чуть не погиб.

«По поручению прокуратуры Свердловской области Ирбитская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащей организации медицинской помощи. Будет устанавливаться, когда поступил звонок, почему бригада скорой медицинской помощи не выехала к жителю Ирбита для оказания медпомощи, иные обстоятельства. И будет дана оценка соблюдению законодательства о здравоохранении. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, молодой человек самостоятельно на такси добрался до больницы. Ему был поставлен сложный диагноз, который предварительно вызывал опасения для жизни и здоровья. Прокуратура направила в больницу запрос о состоянии здоровья молодого человека. «И это все будет в совокупности оцениваться», — отметила представитель областной прокуратуры.

В то же время представитель свердловского минздрава Константин Шестаков сообщил РИА Новости в понедельник, что звонок от молодого человека действительно поступил, но пациент бросил трубку. «Минздрав проводит проверку. По аудиозаписи, пациент бросил трубку, не дождавшись окончания разговора. Это факт. Окончательные результаты — через неделю», — сказал Шестаков.

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