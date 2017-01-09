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16:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Житель Добрянки застрелил товарища, приняв его за кабана

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 9 января, РИА ФедералПресс. 69-летний житель Добрянки во время охоты застрелил своего товарища, приняв его за кабана.

Трагедия произошла в самый разгар новогодних каникул недалеко от села Тюсь. 5 января двое приятелей из Добрянки отправились в лес поохотиться на лесного зверя. В лесу охотники разошлись в разные стороны. Через некоторое время один из них увидел среди деревьев движение и, не задумываясь, сделал выстрел из своего карабина, решив, что это кабан. Однако, по трагической случайности, пуля из ружья поразила второго охотника. 52-летний мужчина скончался на месте.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщили в СК. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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