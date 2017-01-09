Власти сообщили о снижении количества ДТП на Южном Урале

Снижение количества ДТП по сравнению с прошлым годом отметили в Челябинской области за минувшие выходные, об этом заместитель губернатора Олег Климов рассказал на аппаратном совещании 9 января, сообщают в пресс-службе главы региона.

По словам чиновника, за новогодние каникулы на Южном Урале в авариях погибли 5 человек, в том числе пешеходы, детей среди них нет. «Причем ДТП произошли не в больших городах, а в сельских территориях. Будем с этим разбираться, обсудим на координационном совещании с правоохранительными органами», — отметил Климов.

Губернатору также доложили о о нескольких коммунальных авариях: 4 января в Симе отключали электричество, 7 января в Миньяре произошёл сбой на водозаборной станции, а 8 января в Коркино на несколько часов отключилась котельная.