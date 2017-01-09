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17:43 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Под Волгоградом задержали 14-летнего угонщика автомобиля

Накануне вечером об угоне своей «семёрки» сообщил в полицию 52-летний местный житель.

Выезды и дороги в поисках угонщика были блокированы дополнительными экипажами ДПС. Вскоре автомашина, схожая по приметам с похищенной, была обнаружена на одной из дорог. Требования об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. В ходе преследования он неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности других автомобилистов.

Вскоре преследуемая машина была заблокирована в одной из тупиковых улиц. Водитель бросил машину и попытался сбежать от наряда ДПС, однако был задержан. Как оказалось, за рулем находился 14-летний подросток.

В отношении него будет возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем».

Теперь подростку грозит наказание от крупного штрафа до 5 лет лишения свободы.

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