В Воронеже загорелась бытовка на стройплощадке отеля Marriott

На стройплощадке отеля Marriott, расположенного на проспекте Революции, загорелась бытовка 2×3 м, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону в понедельник, 9 января. Пожар потушили за 24 минуты. Он обошелся без пострадавших.

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 13:54. Его потушили в 14:18, к этому времени огонь успел сильно повредить бытовку. К ликвидации пожара привлекли 15 спасателей на пяти спецмашинах. На месте работали пять пожарных отрядов. Причина ЧП устанавливается.

Строительство отеля на проспекте Революции, который должен был повысить привлекательность Воронежа для туристов и инвесторов, началось в 2013 году. Ввод гостиницы в эксплуатацию запланировали на первую половину 2017 года.