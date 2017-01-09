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16:24 (мск), источник: Ежедневник.by

Экс-руководитель агрокомбината «Скидельский» обвиняется в коррупции

Завершено расследование уголовного дела по обвинению исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Агрокомбинат “Скидельский”» в совершении тяжких преступлений против интересов службы из корыстной и иной личной заинтересованности.

Источник: Ежедневник.by

В ходе следствия установлено, что в период с июля по сентябрь 2013 года, явно выходя за пределы предоставленных ему по службе прав и полномочий, преследуя цели создания видимости эффективной финансово-экономической деятельности, успешного выполнения показателей по производству и реализации продукции, а также оказания услуги своему знакомому, указанное должностное лицо в нарушение нормативных требований о государственных закупках товаров заключило с двумя субъектами хозяйствования Брестской области договоры о поставке товаров на общую сумму около 9,5 млрд неденоминированных белорусских рублей при их фактической стоимости чуть более 1,5 млрд рублей. В результате ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» был причинен ущерб в сумме около 8 млрд неденоминированных белорусских рублей.

Кроме того, в период с июля по август 2014 года исполняющий обязанности генерального директора заключил с двумя субъектами хозяйствования Брестской области заведомо невыгодные для возглавляемого им сельскохозяйственного предприятия договоры перевода долга, согласно которым ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» необоснованно принял на себя долговые обязательства на общую сумму свыше 1,3 млрд неденоминированных белорусских рублей.

Допросив около ста свидетелей, проведя ряд осмотров и иных процессуальных действий, изучив заключения экспертиз, следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками милиции, выявившими указанные преступления, собрали достаточные доказательства вины должностного лица. Ему предъявлено обвинение в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшие тяжкие последствия (ч.3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Обвиняемый содержится под стражей. Следователи наложили арест на его имущество. В целях принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в адрес субъектов хозяйствования направлены представления.

Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.

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