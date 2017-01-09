В Омской области от пиротехники пострадали двое детей

Служба медицины катастроф опубликовала данные о ЧП в праздничные дни. Как оказалось, за неделю праздников в результате неосторожного обращения с пиротехникой пострадало 12 человек, из них двое детей. Госпитализировать с травмами пришлось семь человек. Пятеро проходят лечение амбулаторно. Характер травм пресс-служба регионального Минздрава не сообщает, но подчеркивает, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Всего, с 1 по 8 января в регионе от различных происшествий пострадали свыше 100 человек. Среди них 62 человека получили травмы в авариях. Четверо из них погибли.

Кроме того, бригадам скорой помощи приходилось 41 раз выезжать на пожары. В огне погибли четыре человека, еще семь человек пострадали. Также в больницы обратились за помощью по поводу обморожений и переохлаждений 26 человек. 21 одного из них госпитализировали.